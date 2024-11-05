الفنون التشكيلية يفتتح معرض "ظلال" الجماعي بمتحف أحمد شوقي

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح المعرض الجماعي "ظلال" بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، وذلك بمشاركة كلًا من الفنان أحمد فريد، والفنانة سارة محمد، الفنان محمود رجب، والفنانة هبة إبراهيم.

ويفتتح الدكتور قانوش معرض "ظلال" في تمام الساعة الـ 6 من مساء يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024 بمتحف أحمد شوقي، وذلك على أن يستمر المعرض حتى 16 نوفمبر 2024.

الفنانة سارة محمد رمضان

سارة محمد رمضان هي خريجة كلية الآداب قسم اللغات الشرائية شاركت في معارض فنية وبالقسم الحر بالمستشفى السعودي بالإسكندرية، أعتمد في رسوماتي على أسلوب ناعم وبسيط يحمل في طياته عمق رقيقا رسالتي الفنية للمحور حول أن الفن هو الوسيلة التي تعكس وتفسر ما تعجز الكلمات التعبير عنه أطمح إلى أن تعبر العمالي عن تجارب ومشاعر السانية بطرق بصرية بسيطة لكنها مؤثرة.

الفنان أحمد فريد

يعد الفنان أحمد فريد من مواليد محافظة الغربية لعام 2002، وعمل كمصور سفر حاصل على العديد من الجوائز الدولية والمحلية حصل على جوائز من الرابطة الدولية المصوري الفن في مقدونيا والاتحاد الروسي للفوتوغرافيا بالإضافة إلى المركز الثاني عالميا كأفضل مصور هاوي تحت سن السنة كما فاز بجوائز محلية من مسعفة ساقية الصاوي شارك في العديد من المعارض المحلية وتم نشر صوره في مجلة ناشيونال جيوجرافيك العربية.

الفنانة هبة إبراهيم

الفنانة هبة إبراهيم خريجة بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك شعبة الرسوم المتحركة ومن الكتاب، جامعة حلوان لعام 2000م ودراسات رة في الخزف، وماجستير في الفنون الجميلة عام 2017م، وتم تسجيل موضوع الدكتوراه الخاص بها عن مانجا وأنمي الحرب في اليابان كأسلوب تعبيري كدراسة تحليلية نقدية 2008، وأقامت هبة العديد من المعارض الخاصة، مثل: معرض خمس فنانين ومعرض ( إبداعات شابة) بمتحف أحمد شوقي 1999، والمعارض المحلية مثل معارض طلبة كلية الفنون الجميلة من 1967 حتى 2000، ومعرض بشاير (1) بقصر ثقافة روض الفرج، قاعة كلية الفنون الجميلة عام 1998 ومعرض الطلائع بجمعية محبي الفنون الجميلة 1998م.

الفنان محمود رجب أحمد

محمود رجب هو طالب بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك الفرقة الثالثة شعبة التصميم المطبوعة جامعة المنيا، وشارك في العديد من المعارض منها معرض ابداعات طلابية بقاعة عبد السلام الشريف 2020م.