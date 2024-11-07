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رياضة

بعد لقاء مسؤولي الزمالك، صبحي يلتقي مجلس اتحاد الكرة لبحث أزمة التحكيم والانتخابات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اجتماع وزير الشباب والرياضة مع مسؤولي اتحاد الكرة، مناقشة أزمة التحكيم التي ضربت الكرة المصرية مؤخرًا، حيث يعقد مجلس الجبلاية اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة الأزمة وإعلان إقالة لجنة الحكام، بعد تقدم الحكم محمد عادل ببلاغ إلى النائب العام، عقب تسريب مكالمة له مع زميله محمد سلامة حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الافتتاحية بالدوري المصري الممتاز.

واشتعلت الأزمة بعدما اتهم محمد عادل شركة الفار المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، كما اتهم في البلاغ شخصين وقناة فضائية شهيرة، حيث سيعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا طارئا اليوم الخميس، لبحث التطورات الأخيرة بشأن أزمة تسريب مكالمة الحكم محمد عادل مع زميله الحكم محمد سلامة.

 وبات من المؤكد أن يتخذ المجلس قرارًا بإقالة لجنة الحكام الحالية بقيادة محمد فاروق وتعيين لجنة مؤقتة تدير لجنة الحكام حتى نهاية ولاية المجلس الحالي في شهر ديسمبر المقبل.

وزير الشباب والرياضة ناقش حيثيات الأزمة مع مجلس الجبلاية، كما ناقش ترتيبات الجمعية العمومية التي تجري خلال الفترة المقبلة لاختيار مجلس جديد يقود الكرة المصرية، بالإضافة لاستعدادات المنتخبات الوطنية للمنافسات المقبلة. 

وعقب الجلسة مع مجلس الجبلاية، عقد وزير الشباب والرياضة جلسة منفردة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

مجلس الجبلاية، فيتو
مجلس الجبلاية، فيتو

 

كواليس اجتماع وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة الزمالك 

كما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جلسة مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اجتماع وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة نادي الزمالك مناقشة عدد الأمور الخاصة بالنادي، على رأسها أزمة ثلاثي الفريق عبد الواحد السيد مدير الكرة واللاعبين مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا في الإمارات، وضرورة عدم تكرار مثل تلك الأمور، بالإضافة للعقوبات الموقعة على الثلاثي وعلى النادي من اتحاد الكرة.

كما ناقش الدكتور أشرف صبحي خلال اجتماع بمسئولي الزمالك بعض الملفات الخاصة بالنادي والكرة المصرية، وعلى رأسها أزمة التحكيم المشتعلة خلال الفترة الماضية.

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