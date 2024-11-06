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حوادث

مصرع طالب إثر سقوطه من الطابق الخامس في الجيزة

بسبب عنف والده طالب
بسبب عنف والده طالب ينتحر في الجيزة، فيتو

لقي طالب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بذات العقار الذي يقطن به بدائرة قسم شرطة الجيزة.

على الفور، انتقل رئيس مباحث الجيزة المقدم هشام فتحي، وفريقه إلى موقع الحادث، حيث تبين أن مشادة وقعت بين، سائق، ونجله طالب في الثانوية العامة، بسبب عتاب الأب له على تأخره في العودة إلى المنزل.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته حيث قام بإلقاء نفسه من شرفة شقته التي يقيم فيها مع أسرته بعد مشادة كلامية مع والده.

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، يفيد بسقوط طالب من عل ووفاته، فتم تشكيل فريق بحث لجمع المعلومات ومناقشة شهود العيان حول الواقعة ومعرفة إن كان هناك شبه جنائية.

وتحرر المحضر اللازم وجار إحالته للنيابة العامة.

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قسم شرطة الجيزة لقي طالب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس الثانوية العامة

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