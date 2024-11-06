كسر زجاج غرفة نومها، تفاصيل الخلاف بين هالة سرحان وجارها رجل الأعمال

شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فريق بحث وتحري لجمع معلومات، حول حقيقة اتهام الإعلامية هالة سرحان، لرجل أعمال يجاورها بأحد العقارات الواقعة علي كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الجيزة، بالسب والقذف والتسبب في إتلاف زجاج أحد الغرف بشقتها.

هالة سرحان تتهم رجل أعمال بمضايقتها

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي قسم شرطة الجيزة بلاغًا من نرمين أشرف، محامية الإعلامية هالة سرحان، تتهم فيه رجل أعمال يُدعى “أ.أ” بإتلاف زجاج غرفة نومها في شقتها الكائنة بعقار بـ شارع النيل.

وأوضحت المحامية في بلاغها، أن الإعلامية هالة سرحان اكتشفت كسرًا في زجاج نافذة غرفة نومها نتيجة اصطدام جسم صلب به من الخارج، مشيرة إلى أن رجل الأعمال المذكور يقيم في العقار ذاته ويتعمد مضايقتها بهدف شراء شقتها، كما اتهمت رجل الأعمال بالسب والقذف.