الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم على الطريق الدائري

القبض على سائقي أتوبيس
القبض على سائقي أتوبيس وسيارة سوزوكي تصادما، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائقي أتوبيس وسيارة سوزوكي تصادما على الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وتسبب في إصابة 5 أشخاص، وجارٍ تحليل المخدرات لهما وتفريغ الكاميرات لمعرفة من المتسبب في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق صلاح سالم بمنشأة ناصر، ووجود عدد من المصابين على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

وأظهرت المعاينة الأولية أن التصادم بين الأتوبيس والسيارة السوزوكي أسفر عن إصابة 5 أشخاص، ويواصل رجال المباحث الاستماع إلى أقوال الشهود، كما يتم تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كسر زجاج غرفة نومها، تفاصيل الخلاف بين هالة سرحان وجارها رجل الأعمال

تفريغ كاميرات المراقبة وفريق بحث لضبط المتهم بطعن سيدة في 15 مايو

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية القبض علي سائقي اتوبيس وسيارة سوزوكي تصادما تفريغ الكاميرات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر

مواد متعلقة

كسر زجاج غرفة نومها، تفاصيل الخلاف بين هالة سرحان وجارها رجل الأعمال

تفريغ كاميرات المراقبة وفريق بحث لضبط المتهم بطعن سيدة في 15 مايو

زوجة في دعوى خلع: بيتنمر عليا بسبب وزني وعايز يعيش مع واحد شبه ياسمين صبري

الحبس والغرامة عقوبة الابتزاز الإلكتروني.. إجراءات يجب اتباعها عند التعرض لجرائم الإنترنت.. طرق وخطوات الإبلاغ.. وكيفية الاستعلام عن البلاغات المحررة

ضبط صاحب مخازن وعامل لاتهامهما بحجب السجائر في الجيزة

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تسبب في إصابة 6 أشخاص أعلى دائري المعادي

مقتل سائق وإصابة شقيقه بسبب خلاف على إيجار شقة ببولاق الدكرور

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق فرن بلدي في الظاهر للوقوف على الأسباب

الأكثر قراءة

حذر من تفجيره، موقف ترامب تجاه سد النهضة بعد عودته إلى البيت الأبيض (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف مصير الدولار بعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد

خريطة سقوط الأمطار بدءا من الغد وحتى الإثنين المقبل على محافظات الجمهورية

أول رسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للسيسي

ارتباك في اتحاد الكرة بعد بلاغ محمد عادل للنائب العام واجتماع طارئ غدا

الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

كسر زجاج غرفة نومها، تفاصيل الخلاف بين هالة سرحان وجارها رجل الأعمال

طن الصويا يسجل ارتفاعا جديدا، أحدث أسعار الزيت الخام بالأسواق

منوعات

المزيد

السجن لطبيب بريطاني تنكر بزي ممرض وقتل صديق والدته بلقاح مزيف

السجن لـ4 بلوجر بتهمة خدش الحياء العام في تونس

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

متهم في 30 قضية..معلومات عن دونالد ترامب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بائع الخمر في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي

سورة النجم ووقت قراءتها والأحاديث الضعيفة الواردة فيه

أيهما أهم للزوجة العمل أم البيت؟، واعظة بالأوقاف تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads