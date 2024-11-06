إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم على الطريق الدائري
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائقي أتوبيس وسيارة سوزوكي تصادما على الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وتسبب في إصابة 5 أشخاص، وجارٍ تحليل المخدرات لهما وتفريغ الكاميرات لمعرفة من المتسبب في الحادث.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق صلاح سالم بمنشأة ناصر، ووجود عدد من المصابين على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.
وأظهرت المعاينة الأولية أن التصادم بين الأتوبيس والسيارة السوزوكي أسفر عن إصابة 5 أشخاص، ويواصل رجال المباحث الاستماع إلى أقوال الشهود، كما يتم تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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