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حذر من تفجيره، موقف ترامب تجاه سد النهضة بعد عودته إلى البيت الأبيض (فيديو)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

مع إعلان فوز الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بولاية رئاسية ثانية أمام منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، بدأ الحديث حول دوره المرتقب فى الملفات المعقدة وإنهاء الحروب بناء على وعوده الانتخابية، سواء فى غزة ولبنان وأوكرانيا، ولم يغفل المراقبون ظهوره فى الأزمات المتعلقة بالقرن الإفريقي، وملف سد النهضة الذي يوتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا.

ترامب حذر في الماضي من تفجير مصر لسد النهضة

ولدي ترامب موقف سابق خلال ولايته الأولى، قبل هزيمته أمام جو بايدن، وفى أكتوبر 2020 مع نهايته رئاسته، حذر ترامب وقتها من خطورة الوضع بين مصر وإثيوبيا على خلفية بناء أديس أبابا سد النهضة على نهر النيل، وانتقد نظام آبى أحمد قائلا: إن مصر حذرت من تفجير سد النهضة، ولا يمكن لأحد أن يلومها على ذلك.

وكان ترامب يتحدث حينها من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بعد إعلانه اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة السودان التي طالها الضرر أيضا من استنزاف مواردها المائية بسبب سد النهضة كدولة مصب مثل مصر.

ووافق ترامب خلال ولايته الأولى التى امتدت من العام 2016 حتى نهاية 2020، على أن تأدية واشنطن دور الوسيط في ملف سد النهضة.

وأعلنت أمريكا في أوائل سبتمبر 2020 تعليق جزء من مساعدتها المالية لإثيوبيا بعد قرار أديس أبابا الأحادي ملء سد النهضة على الرغم من عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع مصر والسودان.

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وقال ترامب "لقد وجدت لهم اتفاقا، لكن إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك. كان هذا خطأ كبيرا". وأردف "لن يَروا هذه الأموال أبدا ما لم يلتزموا هذا الاتفاق".

الدور المرتقب للرئيس الأمريكى ترامب فى ملف سد النهضة

ويرى المراقبون لقضية سد النهضة، عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن تؤثر على مسار مفاوضات سد النهضة مجددا خصوصا فى قواعد التشغيل.

كما يمكن لأمريكا أن تلعب دورًا مهما من خلال تقديم ضمانات دولية لتنفيذ أي اتفاق حول سد النهضة يتم التوصل إليه، واستخدام نفوذها الاقتصادي والسياسي للضغط على الطرف المعرقل، على العكس من إدارة بايدن التى تهربت من وضع حلول للملف خلال السنوات الأربعة الماضية.

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