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أخبار مصر

أول رد من مدبولي حول تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا باكتمال بناء سد النهضة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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علق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على تصريحات آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنه تم الانتهاء من بناء سد النهضة الإثيوبي 100%، مؤكدا أن مصر حريصة على حماية حقوقها المائية التاريخية.

وقال رئيس الوزراء إن على أديس أبابا أن تلتزم بعدم الإضرار بمصر والسودان بسبب تشغيل سد النهضة، مؤكدا أن مصر نفذت العديد من المشروعات لتلافي أزمة نقص المياه خلال سنوات بناء سد النهضة.

وكشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن حقيقة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرا إلى أن الزيادة كانت منذ شهر ونصف ولكن سبب إذاعة هذا الخبر في هذا التوقيت جاء بسبب التصريحات الإيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي والتي زارت مصر مؤخرا. 

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن مصر تسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع، مؤكدا أن تقديرات صندوق النقد تؤكد أن التضخم في سبيله للتراجع.

وأضاف رئيس الوزراء ان مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها الكامل لرغبة مصر في عدم إضافة أعباء على المواطنين.  

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم أن وكالة فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 4 سنوات وهو شيء إيجابي حيث أكدت الوكالة أن مصر تسير في الطريق السليم وأن مصر استطاعت أن يكون لديها سعر صرف مرن.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المراجعة مع صندوق النقد الدولي سيستمر لمدة أسبوعين، مشيرا الي أن الدولة تحتاج إلى زيادة معدلات النمو.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي إن التضخم في طريقه إلى الانخفاض وسيصل في نهاية العام الجاري إلى 16% ويصل إلى 10% نهاية 2026. 

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن برنامج صندوق النقد الدولي وضعته مصر بالتعاون مع الصندوق، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس كان مراجعة مستهدفات البرنامج في ضوء المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الفترة القادمة ستشهد عدم اتخاذ أي قرارات تضيف من الأعباء على المواطنين.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء آبى أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي سد النهضة الاثيوبي

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