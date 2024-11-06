الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل سلبي بين منتخب الشباب وتنزانيا في الشوط الأول

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام تنزانيا، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بملعب الدفاع الجوي. 

 

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي تشكيل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في مباراته الودية الأولى أمام منتخب تنزانيا للشباب والتي تأتي استعدادا لبطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاما المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.

 

تشكيل منتخب الشباب أمام تنزانيا

ويبدأ منتخب الشباب مواليد 2005 مباراته أمام تنزانيا بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب الشباب بودية تنزانيا، فيتو
تشكيل منتخب الشباب بودية تنزانيا، فيتو
روجيرو ميكالي، فيتو
روجيرو ميكالي، فيتو

 

إسلام الشاطر مديرا لمنتخب الشباب 

 وعلى صعيد متصل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد تعيين الكابتن إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والأهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

 

جمال علام يجتمع مع جهاز منتخب 2005

 وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه خالد الدرندلى ومحمد ابو الوفا واللواء حلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم الكابتن إسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالى وحضرها من الجهاز المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.

ورحب ميكالى بالوافد الجديد إسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

منتخب الشباب منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تنزانيا ملعب الدفاع الجوي ميكالي بطولة شمال افريقيا تحت 20 عاما كاس الامم الافريقية للشباب

مواد متعلقة

ميكالي يعلن تشكيل منتخب الشباب لودية تنزانيا

مواعيد مباريات منتخب 2005 في تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 سنة (إنفوجراف)

أول ظهور لـ إسلام الشاطر، منتخب الشباب يلتقي وديا مع تنزانيا استعدادا لتصفيات إفريقيا

ميكالي يحفز ويحذر لاعبي منتخب الشباب قبل تصفيات أمم إفريقيا (صور)

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مصير الدولار بعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد

أول رسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للسيسي

الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

طن الصويا يسجل ارتفاعا جديدا، أحدث أسعار الزيت الخام بالأسواق

ظهر فجأة في الشوارع، الإمساك بحيوان غريب أصاب 10 أشخاص ببني سويف

هطول أمطار متوسطة فى الإسكندرية تزامنا مع نوة غسيل البلح

اعرف بكام، تباين أسعار لحوم الكندوز في الأسواق اليوم الأربعاء 6/11/2024

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

منوعات

المزيد

السجن لـ4 بلوجر بتهمة خدش الحياء العام في تونس

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

متهم في 30 قضية..معلومات عن دونالد ترامب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة النجم ووقت قراءتها والأحاديث الضعيفة الواردة فيه

أيهما أهم للزوجة العمل أم البيت؟، واعظة بالأوقاف تجيب (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads