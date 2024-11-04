ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل توزيعها بالسوق السوداء في قنا

شكلت مديرية التموين بمحافظة قنا، حملة برئاسة حسن القط ومحمد ابو المجد رئيس الرقابة التموينية ومفتشي الرقابة بالمديرية حيث تم ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور محافظ قنا وحسن القط وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق والقضاء على السوق السوداء والقضاء علي إحتكار السلع الاستراتيجية الهامه للمواطنين.

القضاء على السوق السوداء

وقال حسن، إن الكميات التي تم ضبطها كانت عبارة عن ١٢٠٠ كجم دقيق مستودعات عبارة عن:

١٣ جوال دقيق مخابز المخالفة تجميع

٥ جوال دقيق مخابز المخالفة تجميع

١٠٠ كجم دقيق مخابز المخالفة تجميع

١٢٤ كجم دقيق مستودعات المخالفة تجميع.

كما تمكنت مديرية التموين من ضبط ١١٩٣ قاروصة وتم ضبط ٣٥٠ شيكارة علف دواجن و١٠٠ كرتونة قراميش و٥٠ كرتونة مقرمشات و٥٠ شيكارة ارز وعدد ٧ شكاير مكرونه وذلك لعدم الاحتفاظ بالفواتير

كما تم ضبط ٧ علب توابل مختلفة وعلبة عجينة متكتله بطعم التمر هندي ومشروب سريع التحضير وذلك لعدم صلاحية الأصناف السابق ذكرها ومزاولة النشاط بدون ترخيص

كما تم ضبط ١٩٧ قاروصة سجائر و١٠٠ لفة سكر و١٠٠ لفة ارز و١٣ كرتونة لانشون و١٠٠ كرتونة زيت لعدم الاحتفاظ بالفواتير.

كما تم ضبط ٥ اجولة فول سوداني و٨٢ كرتونة حلويات و٣٠ جردل بلاستيك حلويات و٨ اقفاص بلاستيك حلويات وذلك للغش التجاري وعدم الصلاحيه.