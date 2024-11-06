الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس تاجر أسلحة نارية بتهمة غسل ملايين الجنيهات

حبس تاجر سلاح
حبس تاجر سلاح

أمرت النيابة العامة، بحبس تاجر أسلحة نارية بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة نشاطه الإجرامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وكانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).


وقدرت تلك الممتلكات بـ 27 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غسل الأموال المتحصلة مركز شرطة القوصية

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