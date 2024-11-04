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اقتصاد

تصل لـ 3 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سجلت  أسعار لحوم الضأن انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

 انخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو جنيهين مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 425.8 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 400 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

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الصافي يتراجع 8 جنيهات، أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

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