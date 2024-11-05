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اقتصاد

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

أسعار اللحوم الكندوز
أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ تراوحت الانخفاضات ما بين 3 و4 جنيهات؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 357.7 جنيه، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

 بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 395.2 جنيه في الأسواق، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

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أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل نخفاضًا قدره 3 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 394.5 جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.
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تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

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الصافي يتراجع 8 جنيهات، أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

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