توزيع 2 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة والمقدمة تحت رعاية وزير الأوقاف وسيتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.



جاء ذلك بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية.



وأشار "المحافظ" إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتى اليوم من وزارة الأوقاف من صكوك إطعام الطعام بلغ 81 طنا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

إيصال لحوم صكوك إطعام الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة



وأكد "مرزوق" أنه سيتم إيصال لحوم صكوك إطعام الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان وصولها إليهم.



وثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة الأوقاف والتضامن الإجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك إطعام الطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أسامه الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

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