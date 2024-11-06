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رياضة

الأهلي عن حسين الشحات: هداف الجيل يستخرج الجديد من مستودع موهبته

حسين الشحات, فيتو
حسين الشحات, فيتو

نشرت صفحة النادي الأهلي عدة صور لـ حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي علي هامش مران الفريق الختامي استعدادا لمواجهة زد إف سي في الدوري المصري الممتاز. 

وظهر حسين الشحات في مران الأهلي وهو متقمص دور حارس مرمي لتنشر صفحة الأهلي صورا له وتعلق “  هداف الجيل يستخرج الجديد من مستودع موهبته ”. 

وعلي جانب آخر كشفت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية عن حصد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ونشرت الصفحة الرسمية للرابطة عبر فيسبوك هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا وكتبت: "بتصويت الجماهير حسين الشحات صاحب أفضل هدف في الجولة الأولى".

وعلى جانب آخر، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الأحمر لمواجهة نظيره زد إف سي المقرر لها غدا الخميس  في ثاني جولات بطولة الدوري الممتاز.

 تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد 

 حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات المارد الأحمر لملاقاة فريق زد إف سي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. 

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على الانتظام في معسكر مغلق عقب ختام مران اليوم، ضمن خطة إعداد الأهلي لمباراة زد المرتقبة. 

وكان النادي الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت  على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي 
 

ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء غدا الخميس باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي


وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري. 

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