الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رياضة

إجراء جديد من الأهلي بشأن تجديد عقود رباعي الفريق

الأهلي
الأهلي

 قرر مسؤولو النادي الأهلي اتخاذ إجراء جديد بشأن تجديد عقود رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القليلة المقبلة.

واستقر النادي الأهلي على بدء إجراءات تعديل عقود مروان عطية وأحمد كوكا ومصطفى مخلوف ومصطفى  شوبير رباعي الفريق عقب مباراة القلعة الحمراء أمام زد المقرر لها الخميس المقبل. 

كما قرر الأهلي مراعاة تحسين الجوانب المالية خلال تجديد عقود  الرباعي  . 

 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات المارد الأحمر لملاقاة فريق زد إف سي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. 

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على الانتظام في معسكر مغلق عقب ختام مران اليوم، ضمن خطة إعداد الأهلي لمباراة زد المرتقبة. 

 

وكان النادي الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت  على استاد السلام.‏

 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي 
 

ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء غدا الخميس باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي


وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري. 

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