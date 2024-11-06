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محافظات

محافظ القليوبية يتابع جهود الأجهزة التنفيذية بالخصوص وشبرا الخيمة في رفع الإشغالات

محافظ القليوبية من
محافظ القليوبية من داخل الشبكة الوطنية، فيتو

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جهود الأجهزة التنفيذية لمدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة في رفع الإشغالات وتراكمات القمامة بناء على التوجيهات الصادرة منه  خلال الجولة المسائية أمس والتي شدد فيها على رفع كافة الإشغالات من محور الخصوص وشارع الخصوص العمومي وشارع الرشاح وشارع مجمع المدارس.

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 كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع بالإضافة إلى شن حملات يومية على مدار اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع الشعراوي ومحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشن حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات التي تعيق الحركة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.


جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام وأحمد عبد الهادي مدير الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة بالمحافظة.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية حي شرق شبرا الخيمة شبرا الخيمة مدينة الخصوص

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