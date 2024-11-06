محافظ القليوبية يتابع جهود الأجهزة التنفيذية بالخصوص وشبرا الخيمة في رفع الإشغالات

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جهود الأجهزة التنفيذية لمدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة في رفع الإشغالات وتراكمات القمامة بناء على التوجيهات الصادرة منه خلال الجولة المسائية أمس والتي شدد فيها على رفع كافة الإشغالات من محور الخصوص وشارع الخصوص العمومي وشارع الرشاح وشارع مجمع المدارس.

محافظ القليوبية يوجه باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع بالإضافة إلى شن حملات يومية على مدار اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع الشعراوي ومحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشن حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات التي تعيق الحركة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام وأحمد عبد الهادي مدير الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة بالمحافظة.

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