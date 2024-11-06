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حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لنجار لاتهامه بقتل شخص في القليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لنجار، لاتهامه بقتل شخص بطعنه في صدره بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

جنايات شبرا الخيمة تستكمل محاكمة المتهمين في "الدارك ويب"

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية بشارعى شبرا مصر وفيصل ومحور 26 يوليو وكوبرى الجلاء

 

محاكمة المتهمين بقتل شخص بالقليوبية
أحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمد م إ م" 33 سنة - نجار - مقيم ش البرنس من ش الجسر الغربي بالخصوص، في القضية رقم 1944 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1322 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية- قتل المجني عليه مصطفى سيد عويس - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاح أبيض - مطواة - وسدد للمجني عليه طعنة بالسلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض “مطواة” بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأكدت تحريات الملازم أول "يوسف توفيق محمد يحيى" - معاون مباحث قسم شرطة الخصوص، أنه وعلى إثر مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم استل الأخير سلاحه الأبيض - مطواة وأشهرها في مواجهته وكال له طعنة بالصدر قاصد قتله فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.

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