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محافظ الغربية يتفقد محطة معالجة كفر الساحل

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد محطة معالجة كفر الساحل

اختتم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولته الموسعة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، بتفقد محطة معالجة كفر الساحل أحد مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

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جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاهتمام بجميع المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، لاسيما في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وذلك بحضور، الدكتور المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب.

 

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي حول سير العمل بالمحطة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 7.5 ألف م3/يوم قابلة للتوسع حتى 10 آلاف م3/يوم، وتخدم 14 منطقة ريفية بـ5 قرى (كفر الساحل – كفر خضر – كفر مسعود – الكراسة – كفر الشرفا) و9 توابع.

وتجوَّل المحافظ بمكونات المحطة، بداية من غرفة المدخل وأحواض إزالة الزيوت والشحوم والرمال، وخزانات الموازنة وأحواض المعالجة البيولوجية، وأحواض الترسيب والتركيز والتجفيف.

وأشاد محافظ الغربية بالشركة وما تقدمه من مجهودات لخدمة المواطن  مؤكدا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تعد أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التي تقوم بتنفيذها الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية، موجها الشكر لكافة العاملين مشيرا الى  ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الامن من مياه الصرف الصحي.

يُذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP PforR) يتم تمويله من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي،ويعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حاليًّا في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونموذجًا يُحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك نظرًا لآلية ربط التمويل بالنتائج وفقًا لمؤشرات أداء، والتركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقهما، كما يعتمد على آليات الدولة في التنفيذ ويدعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة، ويهتم بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات نطاق تنفيذ البرنامج في 4 مجالات (المجال التشغيلي – المجال المؤسسي – المجال المالي – مجال المشاركة المجتمعية).

 

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