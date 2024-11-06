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أهالي المحلة يشيعون جثمان بسام صلاح بطل كمال الأجسام (صور)

أهالي المحلة يشيعون
أهالي المحلة يشيعون جثمان بسام صلاح بطل كمال أجسام،فيتو

شيع أهالي مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية جثمان الشاب بسام صلاح، أحد أبطال كمال الأجسام لمثواه الأخير إثر وفاته في حادث سير أثناء قيادة سيارة ملاكي وتصادمها بأخرى بطريق "المحلة ـ زفتى" ما أدى إلى انقلابها بمدخل قرية سنباط.

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حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد الباشا بميدان البندر بالمحلة وسط مشاركة أهله وذويه وجيرانه وأقاربه.

وتجمع أهالي محافظة الغربية بالمسجد معربين عن حزنهم لوفاته المفاجئة والدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان الطريق الزراعي "زفتى ـ المحلة" بنطاق دائرة محافظة الغربية، شهد اليوم، الأربعاء، واقعة وفاة بطل كمال أجسام في حادث انقلاب وتصادم سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مدير شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة ملاكي، ما تسبب في وفاة بطل كمال أجسام يدعى باسم صلاح، 28 سنة، طبيب صيدلي، وتم نقل جثة الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى بنطاق دائرة مركز شرطة المحلة.


وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

 

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