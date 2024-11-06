القبض على قائد سيارة نقل بسبب القيادة برعونة في منشآة ناصر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ماتم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل " بالسير برعونة معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر بدائرة قسم منشأة ناصر بالقاهرة.



وأسفرت جهود التحريات عن تحديد وضبط السيارة " تابعة لإحدى الشركات "سارية التراخيص"، وقائدها (سائق بذات الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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