الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

نعيم قاسم: سنجعل إسرائيل تصرخ من صواريخنا ومسيراتنا الأيام المقبلة

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

قال نعيم قاسم ، الأمين العام لحزب الله اللبنانى:" يوجد لدينا عشرات الآلاف من المجاهدين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات، والإمكانيات متوفرة".

سنجعل العدو هو الذي يسعى للمطالبة لوقف العدوان

وأضاف خلال كلمته له اليوم  :"ستصرخ إسرائيل من الصواريخ والطائرات وبالتالي لا يوجد مكان في الاحتلال ممنوع على الطائرات والصواريخ الأيام الآتية، سنجعل العدو هو الذي يسعى لوقف عدوانه".

قوة المقاومة بقوة استمرارها رغم الفوارق في الإمكانيات العسكرية

وشدد على أن قوة المقاومة بقوة استمرارها رغم الفوارق في الإمكانيات العسكرية، واستطرد:  “ليس في قاموسنا إلا الرأس المرفوع والانتصار للمقاومة”.

 

نعيم قاسم يكشف شروط حزب الله لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

بعد استهداف غرفة نتنياهو بمسيرة، نعيم قاسم: نجا هذه المرة وأجله لم يحن بعد

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حزب الله اللبناني عيم قاسم قف العدوان الاحتلال الشيخ نعيم قاسم أمين العام لحزب الله اللبنانى

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