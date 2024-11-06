نعيم قاسم: سنجعل إسرائيل تصرخ من صواريخنا ومسيراتنا الأيام المقبلة
قال نعيم قاسم ، الأمين العام لحزب الله اللبنانى:" يوجد لدينا عشرات الآلاف من المجاهدين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات، والإمكانيات متوفرة".
سنجعل العدو هو الذي يسعى للمطالبة لوقف العدوان
وأضاف خلال كلمته له اليوم :"ستصرخ إسرائيل من الصواريخ والطائرات وبالتالي لا يوجد مكان في الاحتلال ممنوع على الطائرات والصواريخ الأيام الآتية، سنجعل العدو هو الذي يسعى لوقف عدوانه".
قوة المقاومة بقوة استمرارها رغم الفوارق في الإمكانيات العسكرية
وشدد على أن قوة المقاومة بقوة استمرارها رغم الفوارق في الإمكانيات العسكرية، واستطرد: “ليس في قاموسنا إلا الرأس المرفوع والانتصار للمقاومة”.
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