نعيم قاسم يكشف تفاصيل مشروع حزب الله بعد خلافته لـ نصر الله

قال الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، "مشروعنا حماية لبنان ومساندة الفلسطينيين وأن يكون بلدنا مستقلا".

نعيم قاسم: لا نريد حربا لكننا جاهزون لها

وأضاف فى أول كلمه له عقب انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله اللبنانى خلفًا لـ حسن نصر الله: “قلنا مرارا إننا لا نريد حربا لكننا جاهزون إذا فرضت علينا وسنواجهها بكل قوة وثبات وسننتصر فيها”.

وأكد أن الاحتلال يرتكب الجرائم بحق الفلسطينيين في غزة ويقتل الأطفال الأبرياء ونؤكد ضرورة مواجهته.

وإستطرد: نقاتل على أرضنا ونحرر أرضنا المحتلة ولا أحد يطلب منا شيئًا ولا يلزمنا بشيء.

نرحب بأي دولة عربية وإسلامية تريد دعمنا

وشدد على إيران تدعم لبنان ولا تريد شيئًا منها قائلًا "نحن نرحب بأي دولة عربية وإسلامية تريد دعمنا في مواجهة "إسرائيل".

وقال الشيخ قاسم: إن إيران تدرك الثمن الذي تدفعه بسبب دعمها للمقاومة وهي أعطتها عبر الشهيد الفريق سليماني ما لم يعطه أحد.