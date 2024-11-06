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خارج الحدود

نعيم قاسم: كلمات حسن نصر الله نور وهداية للمقاومة

نعيم قاسم الأمين
نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، فيتو

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن كلمات  حسن نصر الله هي نور وهداية للمقاومة.  

نصر الله جمع شرائح المجتمع في حزب

وقال  قاسم في كلمة له “إن نصر الله جمع شرائح المجتمع في حزب وهو حزب الأحرار والمقاومين والشرفاء”، مضيفًا “أن نصر الله سيبقى حيًّا في شهادته وسيستمر معنا ونستمر معه”، مشددًا على “أن الشهيد نصر الله نموذج للقائد الجليل وراية لتحرير فلسطين”. 

وتابع نعيم قاسم، “نحن أمام حرب اسرائيلية عدوانية على لبنان”، موضحًا أن نتنياهو أمام مشروع كبير يتخطى غزة وفلسطين ولبنان الى الشرق الاوسط.

جبهات المقاومة من اليمن الى العراق الى لبنان

وتوجه نعيم قاسم بالتحية الى جبهات المقاومة من اليمن إلى العراق إلى لبنان وعلى رأسهم الدعم الكبير من إيران.

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نعيم قاسم قائد الثورة الإسلامية خامنئي نصر الله لبنان العراق حسن نصر الله

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