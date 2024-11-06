نعيم قاسم: كلمات حسن نصر الله نور وهداية للمقاومة
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن كلمات حسن نصر الله هي نور وهداية للمقاومة.
نصر الله جمع شرائح المجتمع في حزب
وقال قاسم في كلمة له “إن نصر الله جمع شرائح المجتمع في حزب وهو حزب الأحرار والمقاومين والشرفاء”، مضيفًا “أن نصر الله سيبقى حيًّا في شهادته وسيستمر معنا ونستمر معه”، مشددًا على “أن الشهيد نصر الله نموذج للقائد الجليل وراية لتحرير فلسطين”.
وتابع نعيم قاسم، “نحن أمام حرب اسرائيلية عدوانية على لبنان”، موضحًا أن نتنياهو أمام مشروع كبير يتخطى غزة وفلسطين ولبنان الى الشرق الاوسط.
جبهات المقاومة من اليمن الى العراق الى لبنان
وتوجه نعيم قاسم بالتحية الى جبهات المقاومة من اليمن إلى العراق إلى لبنان وعلى رأسهم الدعم الكبير من إيران.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.