محافظ الشرقية: توفير 3471 فرصة عمل داخل 47 منشأة بالقطاع الخاص

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن توفير ٣٤٧١ فرصة عمل داخل ٤٧ منشأة بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة لـتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يُدر عليهم دخلًا ثابتًا ليحيوا حياة كريمة.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريكا أساسيا في بناء وتنمية المجتمع.

توفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهم

من جانبه، أكد أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية، قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهم.

ولفت إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي تم توفير ٣٤٧١ فرصة عمل بالمستشفيات الخاصة وشركات تصنيع المنسوجات والإلكترونيات والملابس الجاهزة والأدوية والكرتون والبلاستيك وأنظمة الطاقة والصناعات الهندسية، وكذلك صناعة الكابلات الكهربائية ووسائل النقل وغيرها.

3471 فرصة عمل بالقطاع الخاص

أوضح وكيل وزارة العمل أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة، والبالغ عددها ٣٤٧١ وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن العاشر من رمضان والزقازيق وفاقوس وبلبيس ومحافظة القاهرة، يمكن التواصل من خلال التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق..