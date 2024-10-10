الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ينافس على جائزة بوشكاش، لاعب منتخب البحرين يسجل هدفا خياليا في مرمى إندونيسيا (فيديو)

محمد مرهون لاعب منتخب
محمد مرهون لاعب منتخب البحرين، فيتو

شهدت مباراة منتخب البحرين ضد نظيره إندونيسيا، اليوم الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026، هدفا خياليا لصالح الأحمر، في الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

محمد مرهون يسجل هدفا خياليا قد ينافس على جائزة بوشكاش

وفي الدقيقة 15 من اللقاء، سجل محمد مرهون، نجم منتخب البحرين، هدفا خياليا من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وينتمي الهدف لفئة الأهداف الرائعة التي يتم ترشيحها لنيل جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ عام 2009.

جدير بالذكر أن هذا هو الهدف الثاني الذي يسجله مرهون في تصفيات مونديال 2026، ليرفع حصيلته مع منتخب البحرين إلى 10 أهداف.

وقبل مواجهة إندونيسيا، جمع المنتخب البحريني 3 نقاط من أول جولتين في المرحلة الحالية للتصفيات، ليحتل المركز الرابع بين 6 منتخبات في المجموعة الثالثة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى بشكل مباشر نهائيات كأس العالم، بينما يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى جولة أخرى من التصفيات، للتنافس على بطاقتين إلى المونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحرين منتخب البحرين أندونيسيا تصفيات كأس العالم كأس العالم

مواد متعلقة

وسام أبو علي يقود تشكيل فلسطين أمام العراق بتصفيات كأس العالم 2026

منتخب إيران بـ10 لاعبين يتعادل مع أوزبكستان في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم 2026، منتخب الأردن يخسر بملعبه أمام كوريا الجنوبية 0/2

ريمونتادا أسترالية مثيرة أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

وزير إسرائيلي يدعو فى حوار سابق لاحتلال أراضى 6 دول عربية بينهم مصر (فيديو)

رقية السادات تكشف عن موقف مع صلاح ذو الفقار فترة حبس الرئيس الراحل

أول تعليق من الصحة على زيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة

مجموعة مصر، منتخب بوتسوانا يفاجئ الرأس الأخضر ويفوز 0/1

10 صور ترصد زيارة السيسي التاريخية لإريتريا

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

منوعات

المزيد

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد فوزها بجائزة نوبل في الأدب.. أهم روايات الكاتبة الكورية هان كانج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحية أهل الجنة، تعرف على أهمية السلام وهدفه في الإسلام

شهاب الأزهري: الصلاح هو طريق القرب من الله والتوفيق في الدنيا والآخرة (فيديو)

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية