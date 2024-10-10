ينافس على جائزة بوشكاش، لاعب منتخب البحرين يسجل هدفا خياليا في مرمى إندونيسيا (فيديو)

شهدت مباراة منتخب البحرين ضد نظيره إندونيسيا، اليوم الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026، هدفا خياليا لصالح الأحمر، في الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

محمد مرهون يسجل هدفا خياليا قد ينافس على جائزة بوشكاش

وفي الدقيقة 15 من اللقاء، سجل محمد مرهون، نجم منتخب البحرين، هدفا خياليا من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وينتمي الهدف لفئة الأهداف الرائعة التي يتم ترشيحها لنيل جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ عام 2009.

جدير بالذكر أن هذا هو الهدف الثاني الذي يسجله مرهون في تصفيات مونديال 2026، ليرفع حصيلته مع منتخب البحرين إلى 10 أهداف.

وقبل مواجهة إندونيسيا، جمع المنتخب البحريني 3 نقاط من أول جولتين في المرحلة الحالية للتصفيات، ليحتل المركز الرابع بين 6 منتخبات في المجموعة الثالثة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى بشكل مباشر نهائيات كأس العالم، بينما يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى جولة أخرى من التصفيات، للتنافس على بطاقتين إلى المونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.