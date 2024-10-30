نعيم قاسم: المنطقة تواجه مشروعا كبيرا وحربا عالمية ضد المقاومة

قال الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، إن انفجارات البيجر وأجهزة اللاسلكي أصابت 4 آلاف لبناني بينهم مقاتلون ومدنيون.

إسرائيل لم تكن ملتزمة بالقرار الأممي 1701

وأكد فى أول كلمة له عقب انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله اللبنانى خلفًا للراحل حسن نصر الله: إسرائيل لم تكن ملتزمة بالقرار الأممي 1701 ومساعي الاحتلال تجاه لبنان واضحة.

وأضاف: بالمقاومة نعطل المشروع الإسرائيلي أما بالانتظار فنخسر كل شيء.

وركز على أن المنطقة تواجه مشروعًا كبيرًا وهي حرب لا تقتصر على لبنان وغزة بل هي حرب عالمية ضد المقاومة.

العدوان استخدام كل الوحشية والإبادة

وشدد على أن “يتم استخدام كل الوحشية والإبادة في هذا العدوان من أجل تمرير المشروع ويجب علينا المواجهة وعدم الاكتفاء بالفرجة”.

ونوه إلى أن هذه المواجهة ستكشف أن القيم الغربية هي شعارات كاذبة وقد سقطت أمام الانحياز للمتوحش.

وتابع: “صمود المقاومة الأسطوري في غزة ولبنان ملحمة العزة وهي ستصنع مستقبل أجيالنا”.