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المعاهد الأزهرية تبدأ المرحلة الثانية من مراحل مسابقة "رواد العربية في الإعراب"

أيمن عبد الغني، رئيس
أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فيتو

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بداية المرحلة الثانية من مراحل مسابقة “رواد العربية في الإعراب”، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من مراحل المسابقة على مستوى المعاهد الأزهرية، والتي استغرقت أسبوعين كاملين في المعاهد الأزهرية بدأت في يوم السبت الموافق 19 / 10 / 2024م، وانتهت الخميس الماضي ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤، حيث شارك فيها جميع الطلاب والطالبات من جميع المستويات والمراحل التعليمية الأزهرية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية.

 عناية الأزهر الشريف بلسان العرب ولغة القرآن الكريم

يأتي ذلك في إطار عناية الأزهر الشريف بلسان العرب ولغة القرآن الكريم، وفي جانب تنفيذ الأزهر الشريف لمسابقة رواد العربية في الإعراب.

المرحلة الثانية من مراحل مسابقة رواد العربية في الإعراب

يشارك في المرحلة الثانية من مراحل مسابقة رواد العربية، وعلى مدى أسبوع كامل التلاميذ والطلاب المختارون من المعاهد الأزهرية، بحيث يمثل المعاهد الأزهرية طالب واحد من كل صف دراسي بالمعهد دون تقيد بالجنس أو القسم الدراسي. 

وتلقى المسابقة قبولًا كبيرًا بين معلمي الأزهر الشريف عمومًا، ومعلمي اللغة العربية خصوصًا، ولقيت إقبالا عامَّا من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ورغبة منهم في إظهار معرفتهم الواسعة بلسان العرب ولغة القرآن الكريم، وإبرازًا لخبراتهم فيها.


ويلي هذه المرحلة مرحلة ثالثة تجرى في المناطق الأزهرية للتصفيات بين الإدارات التعليمية في كل منطقة تقرر أن تكون بدايتها من السبت المقبل ٩ / ١١ / ٢٠٢٤م. وفق الله الجميع لخدمة العربية ولسان القرآن الكريم.

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بالرابط، المعاهد الأزهرية يعلن إطلاق بنك أسئلة لمناهج اللغة الإنجليزية للمستوى الرفيع

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لطلاب المعاهد الأزهرية، رابط التقديم في المسابقة السنوية لحفظ القرآن

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