تحرير 26 مخالفة تموينية مختلفة بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية على المحال التجاريه والمخابز، لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وأعلن مدير عام التموين والتجارة الداخليه بالوادي الجديد، أيمن عبد الفتاح شريعي، أن الحملة أسفرت عن تحرير 26 مخالفه ومن ضمنهم ضبط عدد 16 شيكاره دقيق مخابز بلدية تم تجمعيهم بغرض الاتجار بها في السوق السوداء،

وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد مدير عام التموين بالوادي الجديد، أن المديرية مستمرة في توجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واضاف شريعي، أن مديرية التموين شنت عددا من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة.

وأكد مدير تموين الوادي الجديد، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق وإتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه غير الملتزمين.

ومن جانبه شدد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على تكثيف جهود الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية وكافة الأنشطة التجارية من خلال لجان المرور بمديرية التموين، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية للاطمئنان على سلامة وصلاحية السلع الأساسية والاستهلاكية وطرحها بأسعار مخفضة، مع الالتزام بإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية

كلف المحافظ بضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة، وعدم المغالاة، ولاسيما أنه لن يتم السماح مطلقًا باستغلال المواطنين، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين.

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