الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الرئيس الفلسطينى: نتطلع للعمل مع ترامب لتعزيز السلام والأمن فى المنطقة

الرئيس الفلسطينى،
الرئيس الفلسطينى، فيتو

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، عن تطلعه للعمل مع دونالد ترامب لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، ويؤكد التزام الشعب الفلسطيني بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير؛ وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

حصول ترامب على 277 صوتا في المجمع الانتخابي 

جاء ذلك فى أول تصريح له عقب إعلان فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على 277 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224  صوتا لكامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي.

أبو مازن: سأظل ثابتًا في التزامه بالسلام

وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه سيظل ثابتًا في التزامه بالسلام، معلقًا: "نحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

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