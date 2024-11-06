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وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

متسلق جبال، فيتو
متسلق جبال، فيتو

 ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن متسلق الجبال السلوفاكي المشهور أوندري يوسيركا كان قد لقى حتفه بعد تسلقه الجانب الشرقي "الأصعب" لجبل لانجتانج ليرونج في جبال الهملايا، وسقوطه منه. 

 

سقوط متسلق من فوق قمم الهيمالايا 

وسقط يوسيركا، 34 عامًا، والمعروف بتسلق جبال الألب وباتاجونيا وبامير، في شق صخري الأسبوع الماضي أثناء نزوله من قمة لانجتانج ليرونج التي يبلغ ارتفاعها 7234 مترًا في نيبال.

وأكد شريك يوسيركا في التسلق ماريك هولسيك أن الحادثة المأساوية حصلت أثناء نزولهما من الواجهة الشرقية "المرعبة" لقمة لانجتانج ليرونج، وهي أول عملية تسلق للجانب الشرقي في التاريخ. 

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وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

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