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وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

متسلق جبال، فيتو
متسلق جبال، فيتو

توفي متسلق الجبال السلوفاكي أوندري يوسيركا، خلال نزوله جبل لانجتانج ليرونج الذي يبلغ ارتفاعه 7234 مترًا في جبال الهيمالايا في النيبال بعد إنجازه عملية صعود تاريخية لجانبه الشرقي، على ما أعلنت جمعية التسلق السلوفاكية، أمس الأحد.

وقالت منظمة «إس إتش إس جيمس» في بيان: «على عائلته وأصدقائه أن يتقبلوا فكرة وفاته»، موضحةً أن «الظروف الجوية» لم تسمح بإطلاق عملية للعثور على جثته.

سقط يوسيركا، البالغ 34 عامًا، وهو عضو في الفريق الوطني لتسلق الجبال، في صدع، الخميس، وفق ما أفاد شريكه التشيكي في التسلق ماريك هوليسيك، في منشور عبر «فيسبوك»، في حين كان الرجلان قد أنهيا أول عملية تسلق للجانب الشرقي تُنجَز على الإطلاق.

وقال متأثرًا: «لقد اصطدم بسطح مائل بعد سقوطه على ارتفاع ثمانية أمتار، ثم واصل الانزلاق في أعماق النهر الجليدي»، قبل أن يصبح رأسه موجهًا إلى الأسفل.

نزل هوليسيك إليه وتمكن من إخراجه لكنه «لم يشعر بساقيه وأُصيبت ذراعاه بالشلل»، على قوله. ويضيف: «بقيتُ معه أربع ساعات حتى وفاته».

ووصفت صحيفة «اسم إم اي» يوسيركا بأنه «أحد أفضل المتسلقين» في البلاد. وقد تسلق يوسيركا جبال الألب وبامير والهيمالايا.

وتوفي متسلق الجبال السلوفيني توماز هومار (40 عامًا) سنة 2009 في كتلة لانغتانغ ليرونغ الصخرية، خلال تسلقه منفردًا الجانب الجنوبي.

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