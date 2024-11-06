الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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حوادث

قرارات النيابة في مصرع سيدة وإصابة زوجها في حادث سير بالعجوزة

إسعاف
إسعاف

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بدفن جثة سيدة فارقت الحياة إثر إطاحة سيارة مسرعة بها أثناء استقلالها دراجة نارية رفقة زوجها من ذوي الهمم.
 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله، وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

 

مصرع ربة منزل وإصابة زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة 

 تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة النجدة بوقوع حادث أعلى كوبري 6 أكتوبر بنطاق منطقة العجوزة.

 

انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الحادث وتبين مصرع سيدة وإصابة زوجها.


وأشارت التحريات الأولية أنه أثناء سير محمد م.، 28 عامًا، بدراجة نارية مخصصة لذوي الهمم، كان برفقته زوجته فاطمة ر.، 25 عامًا، اصطدمت بهما سيارة مجهولة من الخلف ما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية، وأسفر الحادث عن مصرع الزوجة في الحال، بينما أصيب الزوج بكسور في القدم اليمنى.

 

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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النيابة العامة بشمال الجيزة الجيزة مديرية أمن الجيزة العجوزة

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