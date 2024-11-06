أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

دونالد ترامب، "فوائد قومُ عند قومٍ خسائُر"، هكذا كان حال الناشط الأمريكي المؤثر الشهير فيليكس لانجيال ""Félix Lengyel المعروف بـ "xQc"، الذي دفعه شغفة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على الدخول في المقامرة على من يفوز في الانتخابات الأمريكية.

ناشط أمريكي مشهور يخسر 34 مليون بسبب ترامب

واختار الناشط الأمريكي فيليكس لانجيال أن يضع مراهنته على فوز كاميلا هاريس، المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أكد له العديد من الناصحين أن الفائزة ستكون هاريس، لكنه أخذ يراقب، ومع بداية عملية الفرز، التي أظهرت بقوة فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية أرتفع قلق الناشط الأمريكي.



وجاء إعلان دونالد ترامب عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بمثابة الصاعقة على الناشط المشهور فيلكس، حيث تسبب فوز ترامب في خسارة فيلكس لمبلغ 704 ألف دولار، أي ما يعادل 34 مليون و647 ألف جنية مصري، بسبب مراهنته على فوز كاميلا هاريس، الأمر الذي أصابه باليأس والإحباط الذي بدا واضحًا عليه من خلال مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي له.

وضع معظم أمواله للرهان على فوز كاميلا هاريس

وعلق الناشط العربي المشهور إياد الحمود قائلًا: "أحد المشاهير المعروف بـ xQc يخسر 704,000 دولار، بعدما وضع معظم أمواله في الرهان على فوز كاميلا هاريس.. ويبدو في المقطع متوتر ومستاء عندما شاهد ارتفاع الأصوات لصالح ترامب فسحب الأموال المتبقية قبل خسارته الكاملة ومشاهدوا البث يضحكون ويسخرون منه."

توتر فيلكس بسبب مراهنته على هاريس، فيتو



وتعتبر منصة Twitch – تويتش واحدة من أشهر منصات البث التفاعلية للعديد من المستخدمين، وتشهد في الوقت الحالي ملايين الزيارات والمشاهدات والبث بشكل متزايد، ويُعد الناشط الشهير فيليكس لاجيال المعروف بـ xQc، هو أحد النشطاء المؤثرين، ويمتلك أكثر من تسعة ملايين متابع على المنصة، ويبلغ مجموع مشاهداته كذلك أكثر من 392 مليون متابع، وتم اختياره كأفضل صاحب بث على المنصة عام 2020.

