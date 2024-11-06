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سياسة

أستاذة علوم سياسية: فوز ترامب يهدد بزيادة التصعيد في الحروب العالمية

ترامب
ترامب

أكدت الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن مستقبل الحروب في العالم، لا سيما في الساحة الفلسطينية واللبنانية والحرب الأوكرانية، سيكون أكثر تعقيدًا بعد فوز دونالد  ترامب بالرئاسة الأمريكية، محذرة من أن التصعيد قد يكون هو الخيار السائد في ظل غياب أي حلول جدية لإنهاء النزاعات، خاصة في الشرق الأوسط.

وقالت البشبيشي لـ فيتو: "ترامب لم يقدم أي خطة عملية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل. على الرغم من تصريحاته حول رغبة أمريكا في إيقاف الحروب، إلا أن موقفه من الأزمات الدولية يعكس غياب الاستراتيجيات السياسية، مما قد يساهم في استمرار الصراعات بل ويزيد من حدتها".

ترامب: رجل أعمال يدير العالم من منظور اقتصادي

وأضافت البشبيشي أن ترامب، باعتباره رجل أعمال، يدير السياسة الأمريكية من منظور اقتصادي بحت، وأوضحت: "ترامب يرى أن المنتج الإسرائيلي هو الربح بالنسبة له، وقد دعم هذا الموقف في حملاته الانتخابية. هو لا يستخدم السياسة بل يديرها بعقلية اقتصادية، حيث ينظر إلى العلاقات الدولية وفقًا لمكاسب مالية مباشرة. هذه العقلية قد تعني مزيدًا من معاناة الدول العربية والأفريقية في المرحلة القادمة".

السياسة الأمريكية تحت رئاسة ترامب "غياب المبادئ"

وتابعت البشبيشي: "في فترة رئاسته الأولى، أثبت ترامب انحيازه للقوة على حساب المبادئ السياسية. وتحت قيادته، قد تتضاءل السياسة الخارجية الأمريكية لصالح مصالح اقتصادية، ما سيؤدي إلى استمرار تجاهل قضايا حقوق الإنسان، مثل الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والجنوب اللبناني".

وأشارت إلى أن ترامب، بنهجه الاقتصادي، قد يفضل الابتعاد عن التدخلات السياسية المعقدة، قائلًا عن أفريقيا: "البقعة المقرفة"، وأضافت: "هذه التصريحات تؤكد أن ترامب شخصية انتقامية وعدوانية، ولن يتردد في تنفيذ سياسته التي تعتمد على مبدأ القوة لا على القيم الإنسانية".

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