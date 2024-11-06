الخميس، آخر يوم لإبداء رغبات تكليف أطباء الأسنان بالشرقية

أكد الدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان بمحافظة الشرقية ونقيب أطباء الأسنان استقبال الأطباء الجدد لإبداء رغبات التكليف بالإدارات الصحية التابعة للمديرية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7-11-2024 على أن يتم الإعلان عن ميعاد التقديم الورقي لإدارة التكليف بالمديريه في وقت لاحق .

وتوجه بالتهنئة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية ومدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالشرقية ونقيب أطباء أسنان الشرقية والعاملين بالإدارة العامة لأطباء الأسنان الذين حالفهم الحظ بالتكليف بمديرية الصحة بالشرقية.

وأوضح عامر أنه لابد من كتابة النسبة المئوية الموجودة بشهادة التخرج، وفي حالة عدم وجودها يعتمد الجدول المرفق، وسيتم الأخذ في الاعتبار اختلاف بعض الجامعات عن الأخرى أثناء التوزيع.

وقال: إن ذلك للأطباء المنتهين من التجنيد، أما الأطباء المؤدين للتجنيد الإجباري ليس لهم توزيع إلا بعد أداء الخدمة العسكرية، ويكتفون بحفظ الوظيفة عن طريق إفادة من السجلات العسكرية لإدارة التكليف والتسجيل بالاسم عن طريق ايميل واحد لكل طبيب وتعديل البيانات عند الحاجة.