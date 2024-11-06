الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الخميس، آخر يوم لإبداء رغبات تكليف أطباء الأسنان بالشرقية

الدكتور خالد عامر
الدكتور خالد عامر مدير عام طب الاسنان

أكد الدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان بمحافظة الشرقية ونقيب أطباء الأسنان استقبال الأطباء الجدد لإبداء رغبات  التكليف بالإدارات الصحية التابعة للمديرية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7-11-2024 على أن يتم الإعلان عن ميعاد التقديم الورقي لإدارة التكليف بالمديريه في وقت لاحق . 

وكيل صحة الشرقية يقيل مدير مستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال

وتوجه بالتهنئة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية  ومدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالشرقية ونقيب أطباء أسنان الشرقية والعاملين بالإدارة العامة  لأطباء الأسنان الذين حالفهم الحظ بالتكليف بمديرية الصحة بالشرقية. 

وأوضح عامر أنه لابد من كتابة النسبة المئوية الموجودة بشهادة التخرج، وفي حالة عدم وجودها يعتمد الجدول المرفق، وسيتم الأخذ في الاعتبار اختلاف بعض الجامعات عن الأخرى أثناء التوزيع.

وكيل صحة الشرقية يناقش الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية

وقال: إن ذلك للأطباء المنتهين من التجنيد، أما الأطباء المؤدين للتجنيد الإجباري ليس لهم توزيع إلا بعد أداء الخدمة العسكرية، ويكتفون بحفظ الوظيفة عن طريق إفادة من السجلات العسكرية لإدارة التكليف والتسجيل بالاسم عن طريق ايميل واحد لكل طبيب وتعديل البيانات عند الحاجة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور خالد عامر نقيب أطباء الأسنان مدير عام طب الاسنان محافظة الشرقية الادارات الصحية استقبال الاطباء الجدد ميعاد التقديم الورقى ادارة التكليف بالمديرية

مواد متعلقة

وكيل صحة الشرقية يقيل مدير مستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال

وكيل صحة الشرقية يناقش الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية

صحة الشرقية: القافلة الطبية بالعاشر تقدم الخدمة لـ2900 مواطن

وكيل صحة الشرقية يجتمع بمهندسي المديرية لمناقشة خطة الصيانة بالمنشآت الصحية

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

الاستثمار تصدر قرارًا جديدًا بشأن إنتاج وتصدير البطاطس للخارج

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بغرب الأقصر

الإمارات تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة هليكوبتر

منوعات

المزيد

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (1 – 4)

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads