رئيس جامعة بنها يهنئ الطالبة داليا كامل لفوزها بالجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة الدولي
هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، الطالبة داليا كامل بكلية الفنون التطبيقية لفوزها بالجائزة الكبرى في مهرجان القاهرة الدولي للقصة المصورة ٢٠٢٤ وهي الحصول على رحلة لزيارة مهرجان قصص مصورة في برلين بألمانيا مقدمة من معهد جوته بالقاهرة.
طالبة بجامعة بنها تفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان القاهرة الدولي للقصة المصورة ٢٠٢٤
واكد " الجيزاوي" حرص جامعة بنها على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ من خلال توفير بيئة مناسبة مع توجيههم بالشكل المناسب، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع والتميز في مختلف المجالات.
يذكر أن الطالبة داليا كامل حصلت علي الجائزة الكبرى بالمهرجان عن قصة طائر يبحث عن المعنى من ضمن كتاب دوائر مغلقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.