هندسة بنها الأهلية تحرز مراكز متقدمة في المسابقات التقنية والابتكارية

حقق طلاب كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية إنجازات متميزة في المسابقات التقنية والابتكارية، حيث حصل الطالب سيف الله وائل حسن على المركز الأول بالمسابقة الدولية للروبوت International Robot challenge.

إنجازات متميزة في المسابقات التقنية والابتكارية ببنها الاهلية

كما حصلت الطالبة حنين أحمد حامد والطالب عبد الرحمن محمد ناصر، وهما أيضًا من طلاب كلية الهندسة، على المركز الثاني في هاكاثون Tech Beam. وقد تم تقديم مشروعهما بعنوان “تمكين الغد بحكمة الأمس” (Empowering Tomorrow with Yesterday’s Wisdom)، الذي تم تطويره بدعم فريق التعلم والتطوير كالمستخدم الرئيسي. خلال هذه الرحلة، اكتسب الفريق رؤى ثمينة حول عملية التفكير التصميمي، مما مكنهم من تحويل فكرتهم إلى حل عملي ومبتكر.

وعلاوة على ذلك، حصل الطالب سيف الله وائل حسن والطالبة شهد أحمد محمود، من طلاب كلية الهندسة، على المركز الرابع في الهاكاثون الرابع لتوطين التكنولوجيا بمعهد بحوث الإلكترونيات (DeepTech Hackathon)، بمشروع الزراعة بالمياه فقط بدون تربة (Hydroponics).

وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، على أهمية مشاركة الطلاب في هذه الفعاليات، حيث تُعتبر فرصة لتعزيز مهارات الابتكار والتفكير النقدي. تأتي هذه الجهود في إطار مساعي جامعة بنها الأهلية لتشجيع طلابها على التنافس في المسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية ملهمة تدعم الإبداع وتفتح آفاق جديدة أمام الطلاب لتحقيق طموحاتهم.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور حسين مغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، عن اعتزازه بالإنجازات التي حققها الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية التي تعزز من مهاراتهم وتساعدهم في تطوير أفكارهم. وأضاف: أن الأنشطة الطلابية جزء أساسي من تجربة التعليم العالي، حيث تساهم في بناء شخصية الطالب وتطوير مهاراته القيادية والتعاونية.”

كما أعرب الدكتور محمد سعيد، مدير برامج كلية الهندسة، عن فخره واعتزازه بفوز تلك الفرق، حيث قال: “إن هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة لطلابنا في السعي نحو التميز والابتكار. نحن في كلية الهندسة نهتم بتعزيز مهارات طلابنا من خلال مشاركتهم في مثل هذه المسابقات، والتي تتيح لهم فرصة تطبيق ما تعلموه في بيئة عملية. كما أن الجامعة تحث جميع طلابها على الاستمرار في استكشاف أفكار جديدة والمشاركة في التحديات التي تسهم في تطوير مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.”

تسعى الجامعة أيضًا إلى تعزيز مهارات طلابها وتشجيعهم على العمل ضمن فرق متناغمة تسعى للمنافسة بروح الحماس والإبداع والابتكار، وطرح أفكار جديدة وحلول مبتكرة لمواجهة تحديات العالم الحقيقية.

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