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سياسة

محلية النواب تطالب باعتماد مصانع لإنتاج بلاط الإنترلوك

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فيتو

طالب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة اعتماد عدد من المصانع لإنتاج بلاط الانترلوك، بالمواصفات الفنية المطلوبة، وفقًا للأكواد المعتمدة.

وشدد النائب أحمد السجيني على ضرورة تحديد آلية التنفيذ وكيفية الاستفادة من  تدوير ناتج الأسفلت مع المحليات، فلا يجوز العمل بشكل ارتجالي.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلًا من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلًا عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد إستراتيجية قومية تُنفذ في هذا الشأن، وذلك وفقًا للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية. 

نجاح تجربة رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك 

وأكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعميد المعهد القومى للنقل، عن نجاح تجربة رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك  كبديل عن استخدام الأسفلت داخل
المدن أو القري حتي سرعة 60 كم / الساعة مع إجراء التصميم الإنشائي المناسب. 

وقال: “هناك كومباوندات استخدمت نظام الانترلوك في رصف شوارعها وكذلك المطبات الصناعيه. عملنا المواقف والموانئ بالانترلوك وجايب نتائج كويسة جدا مع أحمال كبيرة، المهم التعامل بشكل سليم. استخدام الانترلوك في الرصف ليس وليد اللحظة، وتم إعادة استخدامه بعد توجيهات من القيادة السياسية  للترشيد من استخدام البوتامين، وإيجاد بدائل آمنة، حيث وصلنا إلى إمكانية استخدامه في رصف الطرق داخل المدن”.

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