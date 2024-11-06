خبير اقتصادي يكشف سبب قلق الأوساط المالية من فوز ترامب

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: إن هناك حالة من القلق تنتاب بعض الأوساط المالية حال إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية بشكل رسمي، وهذا القلق يعود للعديد من الأسباب يأتي على رأسها سياساته الاقتصادية والدولية المثيرة للجدل وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي بالاضافة الى تأثير وتداعيات السياسات الحمائية على التجارة العالمية، حيث شهدت فترة رئاسته السابقة اتباع سياسات حمائية تضمنت فرض رسوم جمركية عالية على عدد من الدول، مما أدى إلى تصاعد النزاعات التجارية، خاصة مع الصين.

مخاوف من عودة الاضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية

وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو ان هناك مخاوف من أن يعود ترامب بعد الانتخابات الرئاسية الامريكية إلى هذه السياسات التي قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وتقلص حجم التجارة، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى أن التوجهات الانعزالية في السياسة الخارجية وسياسة “أمريكا أولًا” التي يتبناها تركز على تقليص التدخلات الأمريكية في الخارج، والانسحاب من بعض الاتفاقيات الدولية.

تراجع الدور القيادي للولايات المتحدة على الساحة الدولية

وواصل حديثه قائلًا: إن هذا النهج في حالة اتباعه قد يؤدي إلى تراجع الدور القيادي للولايات المتحدة على الساحة الدولية، مما يثير القلق حول استقرار التحالفات الدولية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية مع روسيا والصين، بالإضافة إلى التأثير السلبي على التغيرات المناخية والسياسات البيئية، لاسيما وأن فترة رئاسته السابقة شهدت انسحاب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ واتخذ خطوات لإلغاء القيود البيئية، لذلك إذا تم انتخابه مرة أخرى، هناك مخاوف من أن يتراجع عن الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية، مما قد يعيق التقدم نحو الحد من الاحتباس الحراري.

علاقات مع الحلفاء والشركاء الدوليين

وشدد على أن العلاقات مع الحلفاء والشركاء الدوليين، سبب آخر من أسباب تخوف احتمالية فوزه في ضوء سياساته السابقة والتي شهدت توترًا مع العديد من الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، مثل الاتحاد الأوروبي والناتو، نتيجة انتقاداته المتكررة لدورهم وتمويلهم، فضلًا عن مخاوف بشأن توجهات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري، حيث أدت إلى ارتفاع العجز في الميزانية الفيدرالية والدين العام، لذلك القلق يتزايد من احتمال عودته إلى سياسات مالية قد تزيد من الأعباء على الاقتصاد الأمريكي، مما قد يكون له تداعيات على الأسواق المالية العالمية.

التوترات مع الصين