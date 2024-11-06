أول تعليق من حلف الناتو على فوز ترامب

هنأ الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الأمريكية والعودة لـ"قيادة أمريكا".

الناتو يهنأ دونالد ترامب

وقال الأمين العام للناتو: قيادة ترامب ستكون المفتاح لـ"حلف أقوى".

وأعلن دونالد ترامب، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأكد أن وقف الحروب الدائرة حول العالم من أهم أولوياته في ولايته الثانية وأنه سيعمل على وضع حدا للحروب في العالم.

وبالنسبة للمهاجرين قال إنه سيعمل على ضبط الحدود ولن يدخل الولايات المتحدة إلا الوافدون بشكل قانوني.

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

وقال دونالد ترامب، في كلمة له اليوم الأربعاء أمام أنصاره في مقر حملته بفلوريدا: يبدو أننا سنحافظ على الأغلبية في مجلس النواب.