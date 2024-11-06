الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ترامب: سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، في كلمة له أعلن فيها فوزه في الانتخابات الرئاسية: إن أمريكا ستبدأ "العصر الذهبي".

ترامب: أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي 

وأضاف ترامب على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا: أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي لأكون الرئيس الـ47.

واستطرد: حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة.
وأكد على أن الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ وسنواصل السيطرة على مجلس النواب. 

سنغلق الحدود 

وشدد على أنه سيغلق الحدود، منوهًا أنه يريد أن يأتي الناس ولكن بطريقة قانونية.
 

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ترامب الولايات المتارجحة يغلق الحدود العصر الذهبى

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