حملة ترامب تعلن فوزه بالرئاسة

انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، بعد أن توقعت فوكس نيوز حصوله على ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تزن 19 صوتًا في المجمع الانتخابي.

مع هذا الفوز المتوقع في بنسلفانيا، يصل ترامب إلى 267 صوتًا من أصل 270 اللازمة للفوز، ليبقى على بُعد 3 أصوات فقط من تأكيد انتصاره رسميًّا.

وتشير التوقعات إلى أن ترامب سيحقق انتصارًا كاسحًا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، متجاوزًا عتبة النصر بفارق كبير.

تعتبر بنسلفانيا من أهم الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأمريكية، حيث كانت نقطة تحول رئيسية لصالح ترامب في انتخابات 2016، قبل أن تعود لصالح الديمقراطيين في 2020 بفوز الرئيس الحالي جو بايدن.

يُذكر أن بنسلفانيا تزن 19 صوتًا، وهي من أكبر الولايات المتأرجحة التي تتغير نتائجها بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في كل دورة انتخابية.