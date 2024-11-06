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أخبار مصر

منها إنشاء 27 غرفة عمليات، خطة التوسع في خدمات معهد ناصر للمرضى

معهد ناصر الجديد،
معهد ناصر الجديد، فيتو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن خطة تطوير معهد ناصر والتوسع فيه لتقديم خدمات طبية للمواطنين واستيعاب أكبر عدد من المرضى.

 

600 سرير داخلي و160 سرير رعاية مركزة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن خطة التطوير تشمل إنشاء مبنى إضافي للمبنى الرئيسي للمعهد بطاقة استيعابية، 600 سرير داخلي، و160 سرير رعاية مركزة، و85 حضانة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن الهدف من تطوير معهد ناصر  تحويله أكبر مدينة طبية في مصر الدولة والشرق الأوسط.

خطة التوسع في خدمات معهد ناصر 

وتابع حديثه بأن التطوير يضم إنشاء قسم للغسيل الكلوي  يضم 120 ماكينة غسيل كلوي، وقسم للنساء والتوليد، ويشمل 2 غرفة عمليات، و2 كشك ولادة، وأسرة داخلية.

 

كما أوضح أنه سيتم التوسع في قسم الأشعة بضم أجهزة الأشعة تشمل 2 جهاز رنين، و3 أجهزة مقطعية، و5 أشعة عادية، و5 سونار، و5 إيكو.

 

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء قسم جديد للمعامل، وبنك دم تخزيني، وكبسولات العلاج بالأكسجين، ووحدة تأخر الإنجاب وتشمل (10 أسرة داخلي، ومعمل، وعمليات).

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وأوضح أن المبنى الجديد سوف يضم 27 غرفة عمليات، وصيدليات صرف داخلية، إكلينيكية.

 

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