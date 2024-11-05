طريقة عمل الحواوشي، أكلة شعبية لذيذة سريعة التحضير

طريقة عمل الحواوشي، الحواوشي من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهو عبارة عن خبز بحشو اللحم بتتبيلة مميزة.

وطريقة عمل الحواوشي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الحواوشي.

مكونات عمل الحواوشي:

500 جرام من اللحم المفروم (لحم بقر أو لحم ضأن حسب الرغبة)

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

1 فلفل أخضر حار (اختياري)

1 طماطم متوسطة الحجم مفرومة

2 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من البابريكا (الفلفل الحلو)

1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم (اختياري)

2 ملعقة كبيرة من الخل

2 رغيف خبز بلدي

2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة (لدهن الخبز)

الحواوشي، فيتو

طريقة عمل الحواوشي:

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت أو السمن على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم واتركيه حتى يصبح شفافًا.

أضيفي الثوم المفروم والفلفل الحار (إن كان مستخدمًا)، وقلبي جيدًا.

ضعي اللحم المفروم على الخليط وقلبي حتى يتحمر جيدًا وينضج.

أضيفي الطماطم المفرومة وبهارات الحواوشي (كمون، فلفل أسود، كزبرة، بابريكا، ملح، وكركم إذا كنتِ تستخدمينه)، وقلبي المكونات معًا حتى تتجانس.

أضيفي الخل، واتركي الخليط على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج ويجف من السوائل.

افتحي رغيفي الخبز البلدي، وادهني كل رغيف بالسمن أو الزبدة على الجانبين.

بعد أن يصبح اللحم جاهزًا، ضعي كمية من الحشوة داخل الخبز، واضغطي قليلًا حتى يصبح مستويا.

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. يمكن أيضًا استخدام مقلاة الشواء أو الفرن إذا كان متاحًا.

ضعي الرغيف المحشو في المقلاة واتركيه لعدة دقائق على كل جانب حتى يصبح الخبز ذهبيًا ومقرمشًا من الخارج، واللحم ناضج من الداخل.

اقطعى الحواوشي إلى قطع صغيرة وقدميه ساخنًا مع السلطة أو المخللات حسب الرغبة.

يمكنك إضافة الجبن المبشور إلى الحشوة لتحصل على طعم لذيذ.

يمكن استبدال اللحم المفروم بالدجاج أو اللحوم الأخرى حسب تفضيلاتك.

ستحصلين على حواوشي لذيذ، مقرمش من الخارج وطري من الداخل، مع طعم غني من التوابل التي تضيف نكهة مميزة.