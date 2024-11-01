السبت 02 نوفمبر 2024
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محافظات

استمرار أعمال حملة نظافة "من إيد لإيد" في دمنهور

حملة نظافة إيد لإيد
حملة نظافة إيد لإيد بدمنهور، فيتو

أكد  أحمد فرغلي - رئيس مركز ومدينة دمنهور، استمرار  أعمال حملة «من إيد لإيد»، والتي تهدف إلى جمع القمامة، وذلك بمرور سيارات على المنازل لاستلام أكياس القمامة، وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع والقضاء على بؤر إلقاء القمامة.

 

تكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق والمتابعة المستمرة لمعدات الحملة الميكانيكية

طالب فرغلي بقيام جهاز النظافة بالوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور بمحافظ البحيرة  بحملة نظافة مكبرة بإشراف أحمد بركات نائب رئيس المدينة بنطاق المدينة تم خلالها رفع تجمعات القمامة. 

وأكد ضرورة تكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق، والمتابعة المستمرة لمعدات الحملة الميكانيكية وإجراء الصيانة الدورية لها لضمان عملها.

رفع كفاءة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة برفع كفاءة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي بما يليق بعاصمة المحافظة.

 

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دمنهور دمنهو من أيد لأيد حملة القمامة جمع القمامة نظافة الشوارع

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