إنقاذ عامل نظافة حاول التخلص من حياته في الغربية
أصيب عامل نظافة بحالة اعياء شديد وتسمم عقب تناوله قرصًا لحفظ الغلال بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، بوصول المدعو "صبري ال.ع." 47 عام عامل نظافة إلى المستشفى العام مصاب بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال.
وتبين من المعاينة والفحص أنه تناول قرص حفظ الغلال «حبة الغلة السامة» وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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