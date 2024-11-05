دوري أبطال أوروبا، ليل يتقدم على يوفنتوس بهدف في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق ليل الفرنسي على ضيفه يوفنتوس الإيطالي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب بيير موروا ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف ليل الفرنسي لاعبه جوناثان دافيد من صناعة إيدون زجروفا، حيث استغل الفريق الفرنسي عاملي الأرض والجمهور وتفوق خلال أحداث الشوط الأول.

تشكيل يوفنتوس ضد ليل في دوري أبطال أوروبا

لعب تياجو موتا، المدير الفني ليوفنتوس، ضد ليل بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: أندريا كامبياسو، بيير كالولو، فيديريكو جاتي، خوان كابال.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، كيفن تورام، فرانسيسكو كونسيساو، تيون كوبمينيرز، كينان يلديز.

خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش.

تشكيل ليل امام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

وفي المقابل جاء تشكيل ليل كالآتي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

في خط الدفاع: بافودي دياكيتي، عيسى ماندي، أليخاندرو ريبيرو، غابرييل جودمونسون.

خط الوسط: أيوب بوادي، بنيامين أندريه، إيدون زيجروفا.

الهجوم: جوناثان ديفيد، أنخيل جوميز، أسامة الصحراوي.





نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.