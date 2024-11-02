ليون يخطف تعادلا أمام ليل بالدوري الفرنسي

تعادل ليون مع ضيفه ليل 1-1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.



وسجل جوناثان ديفيد هدف التقدم لفريق ليل في الدقيقة 17، فيما أدرك ماليك فوفانا التعادل لليون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



ورفع ليل رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف موناكو صاحب المركز الثاني، وبفارق 6 نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان.



على الجانب الآخر، رفع ليون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس.