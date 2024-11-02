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رياضة

يوفنتوس يفوز على أودينيزي 0/2 في الدوري الإيطالي

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

حقق فريق يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب مضيفه أودينيزي، بنتيجة 2-0، على ملعب داتشيا أرينا، بمنافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي، مساء اليوم السبت.

سجل ثنائية يوفنتوس كل من الحارس مادوكا أوكوي بالخطأ في مرماه (الدقيقة 20) ونيكولو سافونا (37)، ليعود اليوفي لمسار الانتصارات بعد تعادلين إيجابيين ضد إنتر وبارما.

رفع البيانكونيري يوفنتوس بهذا الفوز رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الصدارة، ويتجمد رصيد أودينيزي عند 16 نقطة بالمركز السابع.

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