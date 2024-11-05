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ريال مدريد يواجه ميلان بدوري أبطال أوروبا، الموعد والتشكيل المتوقع

ريال مدريد وميلان،
ريال مدريد وميلان، فيتو

 ريال مدريد ضد ميلان، يترقب عشاق الساحرة المستديرة جولة نارية في دوري أبطال أوروبا تشهد بعض المواجهات المرتقبة، مساء اليوم الثلاثاء، على رأسها لقاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ضد ميلان الإيطالي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني عشر ريال مدريد بعدد 6 نقاط من 3 مباريات، أما ميلان يتصدر المركز الخامس والعشرين بعدد نقاط  3 من خوض 3 مباريات.

 

موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا اليوم

وتنطلق صافرة بداية لقاء ريال مدريد ضد ميلان اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك على أرض ملعب سانتياجو برنابيو.

 

 القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ميلان

يمكن متابعة اللقاء من مختلف أنحاء دول الوطن العربى عبر شاشات قناة بي إن سبورت 1 hd ويمكن ضبطها عبر التردد الآتي:

التردد: 11546

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ميلان

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تشكيل فريقه لمواجهة ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الموقع الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فإن أنشيلوتي سيعتمد على تشكيله المعتاد في مباراة الليلة، بقيادة الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

واستعاد ريال مدريد جهود نجمه البرازيلي رودريجو، لكن من المحتمل ألا يبدأ أساسيا.

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي:

أندري لونين - لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - فيدي فالفيردي - إدوارد كامافينجا - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة ميلان كلا من ديفيد ألابا وداني كارفاخال وتيبو كورتوا، بسبب الإصابات المختلفة.

 

تشكيل ميلان المتوقع أمام ريال مدريد 

أما تشكيل ميلان المتوقع، فيضم كلا من:

مايك ماينان - إيمرسون - ثياو - بافلوفيتش - هيرنانديز - فوفانا -  ريندرز - صامويل تشوكويزي - كريستيان بوليسيتش - أوكافور - ألفارو موراتا.

ويغيب عن ميلان في تلك المباراة كلا من إسماعيل بن ناصر وأليساندرو فلورينزي وماتيو جابيا، بسبب الإصابات المختلفة.

 

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